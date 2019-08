Senado votará MP da liberdade econômica nesta quarta, diz Alcolumbre

Brasília — O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta terça-feira, 20, que a Casa irá votar a Medida Provisória da Liberdade Econômica na quarta-feira, 21, e a proposta referente à cessão onerosa na semana que vem.

Falando após longa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Alcolumbre destacou que há por parte do governo minuta do novo pacto federativo “que vai conciliar com teses construídas pelos senadores”.

Dentro do pacto federativo, serão 4 ou 5 emendas constitucionais, disse Alcolumbre. Neste grupo, entra a medida da cessão onerosa, sendo que o relator da matéria já apresentará seu parecer na quarta-feira, acrescentou.