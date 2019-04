Senado vai pilotar Pacto Federativo, afirma Alcolumbre

São Paulo – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o Senado vai “pilotar” a proposta do chamado Pacto Federativo defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para descentralizar recursos do Orçamento e aumentar repasses para Estados e municípios.

Após participar de um almoço de trabalho com Guedes e outros senadores para “nivelar a pauta econômica”, Alcolumbre disse que, apesar de a reforma da Previdência ser a “mãe das reformas”, há necessidade de outros projetos.

“Não podemos ficar parados esperando [a reforma da Previdência], isso vai ser votado daqui, dois, três, quatro meses. Temos que continuar deflagrando reformas”, completou Guedes.

O ministro voltou a dizer que o pacto federativo é “chave” e que a classe política recupera protagonismo e controle sobre o orçamento. Segundo Guedes, os princípios para pacto federativo, de desvinculação e descentralização, estão definidos, mas quem vai decidir quanto fica com Estados e União será o Congresso Nacional.