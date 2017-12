Senado dos EUA vota por negociar projeto sobre reforma tributária

Washington – Os republicanos do Senado dos Estados Unidos concordaram na quarta-feira em negociar com a Câmara dos Deputados a legislação tributária, em meio a sinas de que os parlamentares podem reduzir suas diferenças e concordar com um projeto de lei final antes do prazo de 22 de dezembro determinado por eles mesmos.

O Senado, liderado pelos republicanos, votou por 51 a 47 para iniciar negociações formais para conciliar as propostas tributárias rivais da Câmara e do Senado aprovadas na semana passada.

A medida, que segue-se a uma ação similar da Câmara nesta semana, deixa o Congresso um passo mais próximo de enviar ao presidente Donald Trump um projeto de reforma tributária que ele possa sancionar.

Os negociadores da Câmara e do Senado terão que trabalhar em diferenças sobre questões que vão de impostos empresariais à revogação do Obamacare, lei de saúde de assinatura do ex-presidente democrata Barack Obama.