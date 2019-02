Washington – O Senado dos Estados Unidos confirmou Janet Yellen como próxima presidente do Federal Reserve (Fed) nesta segunda-feira, em substituição de Ben Bernanke, com o que se tornará a primeira mulher da história em dirigir o banco central americano.

Yellen, de 67 anos e atual vice-presidente do Fed, recebeu o respaldo do Senado com 56 votos a favor e 26 contra, e substituirá Bernanke à frente do banco central no próximo dia 31 de janeiro.