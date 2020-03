Sem impacto do coronavírus, varejo cresceu 5,2% em fevereiro, mostra Cielo

São Paulo — As vendas do varejo brasileiro cresceram 5,2% em fevereiro, descontada a inflação, em comparação com o ano anterior, mostrou o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha mensalmente o desempenho de 1,5 milhão de varejistas credenciados à companhia de meios de pagamentos.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA apresentou alta de 9,1%.

A empresa explicou que o sábado adicional do mês passado, por 2020 ser ano bissexto, colaborou positivamente com o resultado, que, segundo a Cielo, só não foi melhor em razão do Carnaval, que no ano anterior foi em março.

“O impacto no varejo causado pelo surto de coronavírus em fevereiro não foi relevante, dado que os primeiros casos no país surgiram no fim do mês”, disse o diretor de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto.