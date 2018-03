Focus mantém projeções para Selic no fim de 2018 e de 2019

São Paulo – O mercado consolidou a expectativa de novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros na reunião desta semana do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, para nova mínima histórica de 6,5 por cento, diante das expectativas de inflação mais fraca.

Pesquisa Focus do BC divulgada nesta segunda-feira mostrou ainda que a expectativa de economistas de instituições financeiras é de que a Selic fechará este ano a 6,50 por cento e 2019 a 8 por cento, mantendo a visão da semana passada.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, mudou suas contas de médio prazo e passou a ver corte de 0,25 ponto nesta semana também, com a taxa fechando o ano a 6,50 por cento. Para o fim de 2019, passou a ver a taxa básica a 8 por cento, sobre 9 por cento na pesquisa anterior.

A fraqueza da inflação corrobora o cenário de mais um corte na Selic. A conta para a alta do IPCA este ano foi reduzida a 3,63 por cento, sobre 3,67 por cento, enquanto que para 2019 foi mantida em 4,20 por cento.

Em relação à economia, também houve redução na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, a 2,83 por cento, sobre 2,87 por cento antes. Para 2019, as projeções de expansão foram mantidas em 3 por cento.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do Banco Central com cerca de 100 instituições financeiras.