Secretário do Tesouro será o chefe da delegação americana em Davos

Washington – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, será o chefe da delegação americana no Fórum Econômico Mundial, que será realizado na semana que vem em Davos (Suíça), após o cancelamento da viagem do presidente Donald Trump devido à paralisação parcial da do governo, informou nesta terça-feira a Casa Branca.

Junto a Mnuchin, também participarão da reunião da elite empresarial e econômica mundial o secretário de Estado, Mike Pompeo; o secretário de Comércio, Wilbur Ross; e o Representante de Comércio Exterior, Robert Lighthizer.

Trump anunciou na semana passada que não viajaria a Davos devido à crise política nos EUA que provocou a paralisação parcial do Governo Federal, que já dura 25 dias e se tornou a mais longa da história do país.

Sua filha e assessora presidencial, Ivanka Trump, e seu genro e também assessor, Jared Kushner, também não viajarão com a delegação americana, ao contrário do previsto inicialmente.

O Fórum Econômico Mundial será realizado entre 22 e 25 de janeiro e nesta edição terá como tema principal a globalização na era da quarta “revolução industrial”, caracterizada por fenômenos como a inteligência artificial, a nanotecnologia e a aceleração da indústria robótica.