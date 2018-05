Secretário do Planejamento confirma liberação de R$ 2 bi para ministérios

Brasília – O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gleisson Rubin, informou nesta quinta-feira, 31, que foram liberados R$ 2 bilhões de recursos orçamentários para os ministérios.

Essa liberação já estava prevista e foi mantida apesar do custo maior para as contas públicas com o bolsa-caminhoneiro.

Ela foi anunciada no dia 22 de maio junto com o envio ao Congresso do relatório de avaliação de despesas e receitas.

O governo cancelou, porém, despesas no valor de R$ 3,38 bilhões. Essas despesas, porém, já estavam contingenciadas e os ministérios não contavam com elas, afirmou o secretário do Orçamento Federal do Planejamento, George Soares.