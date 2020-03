Secretário da Economia que viajou com Bolsonaro está com coronavírus

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, testou positivo para o coronavírus, aumentando a lista dos integrantes de comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos que contraíram a Covid-19.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que Troyjo passou a cumprir estrito isolamento domiciliar após resultado que saiu agora há pouco, nesta segunda-feira.

“O secretário não apresenta sintomas e trabalha de casa, de onde continuará a observar as diretrizes de isolamento estipuladas pelo Ministério da Saúde”, trouxe a nota.

Além de Troyjo, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, 72 anos, também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Outros que viajaram com o presidente e estão contaminados são:

Fábio Wajngarten, chefe da Secom, o secretário-adjunto de Comunicação, Samy Liberman; o encarregado de Negócios do Brasil nos Estados Unidos, o embaixador Nestor Forster; o senador Nelsinho Trad (PTB-MS); e o chefe do cerimonial do Itamaraty, Alan Coelho de Séllos. Também confirmaram diagnóstico a advogada Karina Kufa e o publicitário Sérgio Lima, respectivamente tesoureira e marqueteiro do Aliança do Brasil, que viajaram em voo comercial para os Estados Unidos

A missão aos EUA na semana passada passou pelas cidades de Miami e Washington. Mais de uma dezena de membros da comitiva foi infectada pelo coronavírus. Bolsonaro informou na semana passada que seu teste teve resultado negativo.