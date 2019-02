Secovi prevê queda de 20% nas vendas de imóveis novos em SP

São Paulo – Com vendas e lançamentos de imóveis em queda em 2015, o sindicato de habitação de São Paulo, Secovi, reduziu estimativas para o acumulado de 2015.

A entidade disse que espera recuo de 20 por cento nas vendas em 2015, ou 17,3 mil unidades. A estimativa de recuo no início do ano era de 10 por cento, mas a projeção foi revisada em junho para um intervalo de 15 a 20 por cento.

Para os lançamentos, a estimativa é de redução de 38 por cento em relação a 2014, a 21 mil unidades. Em junho, o Secovi disse que esperava queda de 23 a 25 por cento.

A entidade disse que a implantação do Plano Diretor Estratégico trouxe parâmetros de construção restritivos e que, “diante do ambiente econômico desfavorável, resultará na redução muito forte da atividade imobliária na cidade”.

O Secovi informou nesta terça-feira que foram vendidos 1.112 imóveis na cidade em outubro, alta de 15,5 por cento sobre o mesmo mês do ano passado.

“2014 já apresentava uma base de comparação abaixo do normal, já que as eleições de outubro acabaram afetando o desempenho do mercado”, disse o Secovi, em comunicado.

Em relação a setembro, as vendas caíram 20 por cento. No ano até outubro, o resultado de vendas é 3,4 por cento menor do que o período um ano antes.

Em termos de valor geral de vendas (VGV), o indicador foi de 617,1 milhões de reais, alta de 8 por cento sobre outubro e queda de 27,1 por cento em relação a setembro.

Os lançamentos caíram 29,6 por cento em bases anuais e subiram 67,4 por cento mês a mês, disse o Secovi, citando dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp).

“No acumulado do ano, a redução de lançamentos foi de 31,3 por cento, confirmando que o mercado vem se ajustando”, disse o Secovi.

São Paulo encerrou outubro com 26.396 imóveis disponíveis para venda, volume próximo da média anual da oferta, de cerca de 27 mil unidades, e considera imóveis na planta, em construção e prontos, lançados de novembro de 2012 a outubro de 2015.

Nas 38 cidades da região metropolitana, as vendas diminuíram 73,7 por cento sobre outubro de 2014 e 50,3 por cento sobre o mês anterior. A queda no ano é de 30,7 por cento.

Os lançamentos caíram 83,1 por cento na comparação anual e 75,5 por cento sobre setembro, segundo dados da Embraesp.