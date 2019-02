Seca ameaça rendimentos do trigo australiano

Sydney – As lavouras de trigo da Austrália têm que receber chuvas substanciais nas próximas semanas para evitar perdas na produtividade, com o clima seco que se espalha pela costa leste do segundo maior exportador mundial do grão paralisando o plantio, disseram analistas.

Temores sobre o rendimento do trigo australiano estão crescendo à medida que um rigoroso inverno ameaça a safra dos EUA, principal exportador mundial, sustentando os preços globais, que subiam pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira.

O clima seco no Estado de New South Wales, segundo maior produtor de trigo da Austrália, e seu vizinho Victoria tem atrasado o plantio de trigo, disseram traders, com perdas de rendimento prováveis nas regiões caso não chova em breve.

“O volume de chuva necessária vai depender da região, mas os produtores devem começar a se preocupar se as chuvas não chegarem nas próximas duas ou três semanas”, disse Graydon Chong, analista sênior de grãos do Rabobank.

As previsões meteorológicas de curto prazo mostram apenas chuvas esparsas.