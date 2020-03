Se fizer muita besteira, dólar pode chegar a R$ 5, diz Guedes

Da Redação, com agências de notícias

O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu a alta do dólar aos patamares recentes aos efeitos do coronavírus, à desaceleração econômica e ao que a imprensa vem relatando, em sua visão, como “choque” entre Congresso e o presidente da República e afirmou que se “muita besteira” for feita o dólar pode ir a 5 reais.

“Se o presidente pedir para sair, se o presidente do Congresso pedir para sair… se todo mundo pedir para sair…, às vezes eu faço algumas brincadeiras de professor e isso vira coisa errada”, disse Guedes ao ser questionado sobre o risco de o dólar ir a 5 reais.

“É um câmbio que flutua. Se fizer muita besteira pode ir para esse nível (5 reais). Se fizer muita coisa certa, ele pode descer”, completou.

Ele voltou a afirmar que o câmbio é flutuante e que não há “nada de errado” com a cotação da moeda norte-americana, que manteve o comportamento de alta forte e chegou a R$ 4,66 no período da tarde.

“A flutuação do câmbio está num nível mais alto”, disse o ministro, que lembrou que, no passado, o dólar já chegou a girar em torno de R$ 1,80.

Guedes repetiu que o país mudou seu modelo econômico e usou agora uma nova metáfora: “Agora o modelo é 4×4, tração nas quatro rodas. Juro caiu de 15% para 4%. Câmbio que era R$1,80 subiu para R$ 4”, afirmou.

Perguntado sobre se a alta do dólar para os níveis atuais preocupa, Guedes respondeu: “Quando sobe rápido preocupa, por isso o BC atua”, lembrando ainda que as reformas econômicas ainda não foram integralmente implementadas.

Guedes ainda rejeitou questionamentos sobre o crescimento da economia em 2019 ter ficado abaixo do previsto no começo do ano passado e disse que, se o IBGE mantiver os “30% de erro que ele faz todo ano”, o PIB deverá ter crescido 1,4%, e não 1,1% como divulgado na véspera.

“O que saiu foi uma primeira estimativa para 1,1%. Se o IBGE mantiver os 30% de erro que ele faz todo ano, vai subir também para 1,4%”, afirmou a jornalista na sede da Fiesp.

Questionado, Guedes disse que estimativas acima de 2% eram da Secretaria de Política Econômica (SPE), que faz parte do Ministério da Economia.

O ministro, contudo, admitiu que ainda há dúvidas no mercado em relação ao avanço das reformas, com base em notícias veiculadas pela imprensa.

“As reformas que faltam, como administrativa e tributária, ainda não foram implementadas. Quando forem feitas, os investimentos virão mais rápido”, disse.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)