Saúde contribui com R$ 22 mi para campanha de 2 anos de Temer

São Paulo – Parte do orçamento para a campanha de dois anos do governo Temer teria vindo de verbas publicitárias de outros ministérios, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a coluna publicada na manhã deste domingo, 20, o Ministério da Saúde foi o que contribuiu com mais recursos: R$ 22 milhões. O valor seria deslocado, originalmente, a campanhas de utilidade pública, como vacinação.

“20 anos em 2”

Essa não e a primeira polêmica a ofuscar a campanha de dois anos de gestão Temer. Na semana passada, o governo divulgou o slogan chamando para a comemoração da data: “O Brasil voltou, 20 anos em 2”. A frase é dúbia, já que, sem a vírgula, vira “o Brasil voltou 20 anos em 2”.

O episódio criou uma crise no Planalto.