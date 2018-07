São Paulo não sabe onde vai parar 75% de seus gastos

A prefeitura de São Paulo não sabe informar o paradeiro de 48 bilhões de reais gastos entre 2014 e 2017. O valor, que equivale a 75% dos gastos da cidade, foi direcionado às secretarias, mas perdidos no meio da falta de transparência da cidade.

O relatório Gasto Público no território e o Território do Gasto na Política Pública, realizado pela fundação Tide Setúbal, mostrou que a maior parte das 17.290 ações orçamentárias da maior cidade do Brasil não foram controladas devidamente. O resultado disso é a falta de controle e de análise sobre os resultados dessas ações. Se não se sabe se o dinheiro foi bem aplicado, pouco se sabe sobre sua eficácia.

O relatório mostra também que, para que esse problema acabe, é necessário que mudanças nos procedimentos realizados pela Prefeitura, além de maior mobilização da sociedade civil para exigir mais controle sobre os gastos. Afinal, o dinheiro “não rastreado” é o dinheiro da população.