Santander vê risco de recessão técnica no Brasil no segundo trimestre

As revisões de cenário feitas pelas instituições em meio à crise gerada pela pandemia de coronavíorus não param no Brasil. “E vão ser cada vez mais frequentes daqui para frente por conta das incertezas”, diz Maurício Oreng, economista do Santander, em audioconferência.

O banco anunciou nesta terça-feira,17, uma série de revisões de expectativa, entre elas a do Produto Interno Bruto (PIB) do ano, de 2% para 1%. “O choque global via demanda deve subtrair 0,6 ponto percentual no crescimento de 2020 . Já na parte doméstica, paralisações de atividade devem descontarmaos 0,4”, diz Oreng.

O economista conta que, a intenção inicial era publicar uma revisão na semana passada, quando os cálculos mostravam um crescimento de 1,5% para o país no ano, “mas o fluxo de notícias começou a evoluir muito rápido e precisamos revisar novamente na sequência”.

O cálculo do Santander para o PIB leva em consideração duas retrações seguidas na atividade, no primeiro (-0,2%) e no segundo (0,4%) trimestre. A atividade voltaria a crescer no terceiro trimestre (0,3%) e terminaria os últimos três meses do ano com alta de 0,5% no período. A projeção para 2021 também mudou de uma alta no PIB de 2,5% para 2%.

“As hipóteses mais importantes que nos levam aos resultados: primeiro, cenário onde o surto tem impacto relevante, mas vai se dissipando ao longo do tempo, como aconteceu na China e como deve acontecer na Europa, atingindo a normalidade aqui no quarto trimestre”, diz Oreng.

Pelo fato de um choque importante ser esperado na economia, a instituição tem usado em seus cálculos cenários similares aos vividos durante a greve dos caminhoneiros que, em 2018, praticamente paralisou a economia no segundo trimestre. “Vai afetar empresas, setores, turismo”, diz.

Selic

A Selic também foi alvo de revisões. O Santander avalia que o BC tem espaço para cortar juros, mas bem menos do que nos Estados Unidos, onde o Fed cortou a taxa para próximo de zero no domingo, a segunda redução em menos de duas semanas.

O próximo passo do Banco Central em relação a sua política monetária será conhecido na tarde desta quarta-feira, 18. “Acreditamos numa reação moderada do BC, com anúncio de corte de 0,5 ponto percentual. Não dá para ser na mesma magnutude, porque os fundamentos no Brasil não são os mesmos de países desenvolvidos, nem a situação fiscal é tão robusta”, diz Oreng.

O economista espera ainda para este ano mais um corte de 0,25 ponto no início de maio, de forma que a taxa básica termine 2020 a 3,5% ao ano. Para 2021, a previsão é de 4%.