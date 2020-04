Santander passa a ver queda de 2,2% no PIB de 2020 e recuperação em “U”

Diante dos impactos da pandemia do coronavírus na economia, o Santander Brasil revisou sua expectativa sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 para uma queda de 2,2% ante uma alta de 1% calculada há três semanas.

O número faz parte do novo cenário base do banco, que prevê um achatamento da curva de contágio pelo novo coronavírus no final de abril e uma retomada da atividade no fim de julho. Se esse movimento de concretizar, em 2021, o PIB pode crescer 1,7%, segundo a intituição.

“Dada a esperada perda de demanda e de capacidade produtiva da economia, não teremos recuperação em V (na qual a retomada é tão rápida quanto a queda), mas em U, ou seja, gradual ao longo dos próximos anos. Mas, nesse cenário base, chegamos no fim de 2021 praticamente no nível do pré-crise (do coronavírus)”, diz Ana Paula Vescovi, economista do Santander em teleconferência com jornalistas, nesta segunda-feira, 6.

A queda acetuada da demanda no mundo vem se acelerando nos últimos meses na medida que a doença de espalha, fazendo com que os países tentem cobrir a lacuna temporária na atividade com políticas fical e monetária. As medidas de proteção, que também são vistas no Brasil, podem evitar uma possível quebradeira de empresas e demissões em massa.

O Brasil contabiliza mais de 11 mil casos confirmados de pessoas que contraíram a Covid-19 e 486 mortes pela doença. Em 31 de março, há uma semana, portanto, registrava 4.256 casos e 136 mortes. O comportamento das estatísticas aqui é muito semelhante ao da Coreia do Sul, destaca o Santander em relatório divulgado hoje, mas o número de casos cresce a uma taxa ligeiramente mais alta e sem o teste de massa vistos na Coréia do Sul.

“De acordo com epidemiologistas das principais universidades do mundo, espera-se que os casos no Brasil dobrem a cada 5,2 dias. Com essa informação, o número de casos nos próximos 10 dias pode atingir de 17 mil a 25 mil. Esta é a razão pela qual ações para conter a propagação e expansão do vírus de hospitais disponíveis camas são tão importantes”, escreveu a instituição.

As incertezas em volta da pandemia levaram o Santander a fazer uma análise mais profunda das possibilidades de cenário para o curto prazo, levando em consideração mais detalhes que envolvem a crise sanitária gerada pelo surto, além do seu canal de contágio para a economia.

Desta forma, variações negativas em relação ao cenário base são mais prováveis do que as positivas. Num cenário negativo extremo, que considera o recuo da curva de contágios e da política de isolamento no fim de junho, o PIB de 2020 pode recuar 6%, segundo Vescovi, com recuperação de 2,8% em 2021.

Há 25% de chance de o cenário base do banco se deteriorar a esse ponto, explica a economista. Um cenário intermediário entre esse e o base, porém. teria mais chances de se tornar real. Um cenário mais positivo em relação ao base, no qual a política de confinamento termina no meio de abril, tem 5% de acontecer, segundo o cálculo.

“Só vemos a saída plena da crise, ainda que com atividade parcialmente recuperada, quando houver segurança em relação ao contágio: ou com imunização de fato, que seria com vacina, ou da forma natural, na qual o vírus começa a encontrar barreiras para se espalhar, dado o grau de imunização da população”, explica Vescovi.

O arrefecimento da crise se refletirá também, segundo a economista, no tempo médio que doentes pela Covid-19 em estado crítico fiquem nos leitos de UTI. Hoje, esse tempo médio é de duas semanas. A capacidade hospitalar pode dobrar, caso esse período seja reduzido pela metade.