Salário suficiente para sustentar família é o menor desde 2015

São Paulo – O salário mínimo “necessário” foi de R$ 3.585,05 em dezembro de 2017, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Segundo a instituição, este é o valor suficiente para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas “com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”.

O cálculo é divulgado mensalmente desde 1994 e tem como base o valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre (R$ 426,74), seguido por São Paulo (R$ 424,36) e Rio de Janeiro (418,71).

O custo de vida mais moderado é reflexo da inflação baixa. O IBGE só divulga na próxima quarta-feira (10) o resultado fechado do IPCA do ano passado, mas a estimativa do último Boletim Focus é que ela tenha sido de 2,79%.

Se confirmada, seria a inflação mais baixa desde 1998 e também a primeira vez que ela fica abaixo do piso da meta do governo desde que o regime de metas de inflação foi estabelecido em 1999.

Isso obriga o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, a escrever uma carta aberta explicando os motivos do descumprimento. A meta para o IPCA de 2017 era de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

O salário mínimo “suficiente” de dezembro caiu em relação a novembro (R$ 3.731,39) e é o mais baixo desde dezembro de 2015, quando ficou em R$ 3.518,51. Mas na época, realidade e ideal eram ainda mais distantes.

Em dezembro de 2015, o salário mínimo nominal era de 788 reais, ou 4,4 vezes menos do que o “necessário”. Em dezembro de 2017, o nominal era de 937 reais, ou 3,8 vezes menos que o “necessário”.

Reajuste do salário mínimo

Resta saber como será o comportamento da relação em 2018. Desde o último dia 1º está valendo o novo valor do salário mínimo: R$ 954, um aumento de R$ 17 em relação ao ano anterior.

Foi o menor reajuste do salário mínimo em 24 anos. A fórmula para os aumentos foi estabelecida por lei em 2012, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, e deve valer até 2019.

Ela determina que o reajuste anual tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

Como 2016 foi um ano de queda do PIB, o reajuste considerou apenas o INPC, estimado pelo governo em 1,81%.

Uma versão anterior do Orçamento havia estimado uma inflação maior e como consequência também um salário mínimo maior (965 reais).

Como o reajuste ficou abaixo da estimativa anterior, o governo deve economizar cerca de R$ 3,3 bilhões em gastos em 2018.

Consequências

Em um vídeo de 2015, o economista Carlos Eduardo Gonçalves previu consequências negativas se o salário mínimo “necessário” do Dieese fosse estabelecido por lei:

“O que vai acontecer com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? (…) Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto final da empresa não vale esses R$ 3.700?”.

