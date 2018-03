Salário mínimo na Venezuela chega a 1,3 milhão de bolívares

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira um aumento de 64% no valor do salário mínimo, que passará a 1.307.646 bolívares, o equivalente a 36,6 dólares na cotação oficial e a 6,1 dólares no câmbio negro.

O mínimo inclui o salário de 392.646 bolívares e um auxílio-alimentação de 915.000 bolívares, e não sofre descontos.

O valor equivale a três quilos de carne bovina em um país cuja inflação deve fechar 2018 em 13.000%, segundo o FMI.

“Seguimos defendendo a renda, a estabilidade no trabalho e a criação de empregos para proteger o nosso povo (…) na guerra contra os especuladores, os ladrões”, afirmou Maduro em transmissão pelo Facebook Live.

A Venezuela enfrenta uma severa escassez de alimentos e medicamentos, em meio a uma crise econômica sem precedentes que Maduro atribui a um complô da oposição apoiado pelos Estados Unidos.