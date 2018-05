Safra de café 18/19 do Brasil crescerá para 60,2 mi sacas, estima USDA

A safra de café do Brasil 2018/19 deve atingir 60,2 milhões de sacas de 60 kg, alta de 9,3 milhões de sacas, ou 18 por cento, ante a temporada anterior, estimou adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira.

As boas condições climáticas, tanto nas regiões produtoras de café arábica quanto nas de robusta, favoreceram o aumento da safra, com a produtividade chegando a 29,22 sacas/hectare, informou o USDA.

No caso do arábica, a cultura está no ano positivo do ciclo bianual, que intercala períodos de altas e baixas produtividades.

No entanto, as expectativas de ampla oferta de café fizeram com que os preços do café arábica caíssem 11 por cento, e os preços do robusta, 29 por cento, nos primeiros quatro meses de 2018 ante o mesmo período de 2017.

Já a exportação de café brasileiro, segundo o USDA, deve ser de 35,33 milhões de sacas em 2018/19, 4,91 milhões de sacas a mais do que no ano safra anterior, principalmente devido a expectativas de uma colheita maior.

As exportações de café verde devem representar 32 milhões de sacas, enquanto as exportações de café solúvel estão estimadas em 3,3 milhões de sacas.