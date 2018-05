Rússia investe mais de 11 bi de euros em infraestrutura para a Copa

Madri – A Rússia investiu mais de 11 bilhões de euros em projetos de infraestrutura para a Copa do Mundo, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelos organizadores do torneio.

O diretor-geral do comitê organizador, Alexei Sorokin, fez uma apresentação sobre o Mundial na embaixada russa em Madri e afirmou que, para conseguir realizar a competição de uma forma mais compacta e confortável, foram escolhidas 11 cidades na parte europeia do país, para que o tempo máximo de deslocamento entre as sedes não fosse superior a duas horas de avião.

“As sedes escolhidas mostram uma Rússia diversa, com diferentes culturas”, disse.

“Dos 365 hotéis oficiais que serão utilizados durante a Copa do Mundo, 21 são totalmente novos. Foram construídos 14 hospitais e duas novas estações de metrô, mas nada é exclusivo para o Mundial. É uma infraestrutura útil para todos”, afirmou.

Sorokin também destacou o fato de que os torcedores poderão se deslocar de forma gratuita entre as sedes em mais de 700 trens e que também terão transporte gratuito do aeroporto ao centro das cidades.

O comitê organizador da Rússia comemorou ainda o número recorde de voluntários que haverá na competição: foram selecionadas 17 mil pessoas de 12 países, de um total de 170 mil solicitações vindas de 190 países.