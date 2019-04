Rússia e Turquia criarão fundo de investimentos de 900 milhões de euros

Moscou — Rússia e Turquia criarão um fundo de investimentos conjuntos de 900 milhões de euros, declarou nesta segunda-feira o presidente da Fundação de Investimentos Diretos da Rússia, Kirill Dmitriev. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chegou nesta segunda, 8, a Moscou para a participar ao lado de seu colega russo, Vladimir Putin, da VIII reunião do Conselho de Cooperação de Alto Nível russo-turca.

“Hoje anunciaremos a criação de um fundo de investimentos russo-turco. Trabalhamos e debatemos muito durante longo tempo para isso e finalmente o criamos. Passa de 900 milhões de euros”, indicou Dmitriev, segundo recolhe a agência “TASS”.

Segundo o funcionário, este fundo será de “grande importância para impulsionar os investimentos russo-turcos”.

Erdogan anunciou durante o começo da reunião com Putin que serão assinados três acordos.

O líder turco se referiu, além disso, ao aumento da cooperação econômica entre ambos os países, ao progresso da construção do gasoduto TurkStream e à luta conjunta contra o terrorismo.

No plano econômico, tanto Erdogan como Putin destacaram que durante o ano passado a troca comercial entre ambos os países aumentou 15%, até US$ 25 bilhões .

Os dois líderes tinham acordado elevar o comércio a US$ 100 bilhões.

No político e militar, as conversas dos dois líderes se centrarão no conflito na Síria no contexto da retirada parcial das tropas americanas.

Além disso, Putin e Erdogan trocarão opiniões sobre o cumprimento do memorando russo-turco para estabilizar a situação em Idlib em setembro de 2018, que incluía a criação de uma zona desmilitarizada.

Após as reuniões, os dois líderes manterão um encontro com empresários de ambos os países e participarão da cerimônia de abertura do Ano Dual Rússia-Turquia da Cultura e do Turismo no Teatro Bolshoi, que apresentará a opera turca Troy.