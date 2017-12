Rússia é maior fornecedora de petróleo da China pelo 9º mês

Pequim – A Rússia ocupou o posto de maior fornecedor de petróleo bruto da China pelo nono mês consecutivo em novembro, além de superar a Arábia Saudita até agora neste ano, informaram os dados da alfândega chinesa nesta terça-feira.

As remessas vindas da Rússia em novembro atingiram 5,12 milhões de toneladas, ou 1,26 milhão de barris por dia (bpd), um aumento de 11 por cento em relação ao ano anterior, de acordo com dados detalhados do comércio de commodities no último mês da Administração Geral de Alfândegas da China.

Esses números de comparam com o 1,095 milhão de bpd em importações de petróleo russo em outubro. Em setembro houve um recorde de 1,545 milhão de bpd.

A Arábia Saudita ficou em segundo lugar, com as importações de novembro caindo 7,8 por cento na comparação com o ano anterior, para 1,056 milhão de bpd.

Nos primeiros 11 meses do ano, a oferta russa cresceu 15,5 por cento no ano, para 54,77 milhões de toneladas, ou 1,2 milhão de bpd, superando a Arábia Saudita em 159 mil bpd.

O impulso nas ofertas russas era apoiado, em parte, pela demanda robusta das refinarias independentes da China e também pelo aumento da oferta pelo oleoduto trans-Siberiano.