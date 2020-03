Rússia aguentaria preço do petróleo baixo por até 10 anos, diz governo

São Paulo — O Ministério de Finanças da Rússia disse nesta segunda-feira que o país poderia suportar preços do petróleo de entre 25 dólares e 30 dólares o barril por um período de entre seis e dez anos, após as cotações terem desabado nesta segunda-feira, na maior retração diária desde 1991.

O ministério disse que poderia utilizar recursos do Fundo Nacional de Riqueza do país para assegurar a estabilidade macroeconômica se os preços baixos durarem por muito tempo.

Até 1° de março, o fundo tinha mais de 150 bilhões de dólares, ou 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia.

Nesta segunda, o preço do barril de petróleo chegou a cair 30%, fazendo com que as bolsas de valores da Ásia despencassem. A queda é uma consequência da decisão da petroleira Saudi Aramco de baixar os preços da sua produção como retaliação à Rússia. O país não aceitou fazer cortes na produção junto à Opep para tentar elevar o preço do barril do petróleo.

A Opep queria fazer cortes na produção, em parceira com a Rússia, para responder às baixas no preço do petróleo que já tem acontecido há semanas, devido a pouca demanda chinesa em meio à epidemia do coronavírus.

Com a decisão de abaixar os preços, a Arábia Saudita procura atrapalhar o mercado russo, se colocando como concorrente.