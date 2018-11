Rouhani diz que Irã violará sanções dos EUA e venderá petróleo

Dubai – O Irã venderá petróleo violando as sanções impostas novamente pelos Estados Unidos contra os vitais setores bancário e de energia do país, afirmou o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta segunda-feira.

“Os Estados Unidos queriam cortar a zero as vendas de petróleo do Irã… mas nós continuaremos a vender o nosso petróleo… para violar as sanções”, disse Rouhani a economistas durante reunião transmitida ao vivo pela televisão estatal.

Os EUA disseram na sexta-feira que permitirá temporariamente que oito importadores continuem a comprar petróleo iraniano quando as sanções, que tem como objetivo forçar Teerã a cortar suas atividades nucleares e de mísseis, forem impostas novamente nesta segunda-feira.

Acredita-se que China, Índia, Coreia do Sul, Japão e Turquia –todos importantes importadores do petróleo iraniano– estarão entre os oito países que receberão as isenções temporárias para garantir que os preços do petróleo não sejam desestabilizados.

A retomada das sanções faz parte de esforços maiores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para forçar o Irã a cortar seus programas nucleares e de mísseis, assim como seu apoio a forças no Iêmen, Síria, Líbano e outras partes do Oriente Médio.