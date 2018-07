Rolls-Royce venderá divisão marítima por US$661 mi

Londres – A Rolls-Royce Holdings informou que venderá seu divisão marítima deficitária para a norueguesa Kongsberg Gruppen por 500 milhões de libras (US$ 661 milhões), na mais recente reformulação da empresa de engenharia promovida pelo presidente-executivo, Warren East.

Desde que assumiu o comando em 2015, East liderou uma reviravolta da Rolls-Royce, que sofreu anos de queda nos lucros devido a um fraco mercado de petróleo e gás e declínios em alguns de seus antigos programas de motores aeronáuticos.

A venda deixará a Rolls-Royce focada no fornecimento de motores para aeronaves civis, aviões e navios militares, e motores para navios, iates, trens, caminhões, mineração e usinas nucleares.

“Esta transação se baseia nas ações que tomamos nos últimos dois anos para simplificar nossos negócios”, disse East em comunicado nesta sexta-feira.

Embora a estrutura da Rolls-Royce seja agora do agrado de East, a empresa de engenharia mais conhecida do Reino Unido permanece sob pressão de companhias aéreas devido a problemas contínuos com peças que não duram tanto quanto o esperado na turbina Trent 1000, utilizada no Boeing 787.

A venda da empresa, que tem cerca de 3.600 funcionários, gerará receita líquida de cerca de 350 a 400 milhões de libras, segundo a Rolls-Royce.