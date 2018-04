Rodrigo Maia vai tentar votar SUSP e cadastro positivo nesta quarta-feira

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 11, que tentará votar na sessão plenária de hoje o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e o que altera as regras do cadastro positivo.

A oposição, porém, continuará obstruindo a sessão, o que deve atrasar ou até mesmo inviabilizar as votações. Pela manhã, Maia fez uma reunião com líderes em busca de acordo para destravar as votações. Mas opositores não abriram mão da obstrução em protesto contra prisão do ex-presidente Lula.