Risco fiscal é menor hoje do que era em janeiro, diz secretário do Tesouro

Brasília – Diante das fortes e recentes turbulências nos mercados financeiros locais, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, saiu a campo nesta sexta-feira para defender as condições fiscais do Brasil, argumentando o risco fiscal do país hoje é menor do que no início do ano.

“Não aumentou o risco fiscal, o risco ao cumprimento da meta”, afirmou o secretário em coletiva de imprensa, acrescentando que resultados primários melhores que o esperado entre janeiro e abril abriram espaço para concessão dos subsídios para reduzir os preços do diesel. “A gente tem instrumentos para cumprir com a meta e fazer frente a possíveis riscos fiscais.”