Risco de paralisação do governo dos EUA cresce com impasse

São Paulo – A discussão partidária sobre a política de imigração nesta terça-feira deixou o Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca próximos a uma possível paralisação do governo federal no fim desta semana, embora Wall Street tenha esperanças em um acordo para evitar essa situação.

A aprovação de outra lei temporária de financiamento pelo Congresso liderado pelos republicanos antes do prazo final de sexta-feira parecia um resultado provável, disseram analistas políticos, reconhecendo ao mesmo tempo que o clima de negociação entre democratas e republicanos se torna cada vez mais venenoso. O financiamento do governo para o atual ano fiscal acaba à meia noite de sexta-feira.

Conforme o presidente republicano Donald Trump e o senador democrata Dick Durbi trocam acusações sobre a interrupção no diálogo para um acordo para salvar da deportação os chamados imigrantes sonhadores –aqueles trazidos ao país ilegalmente como crianças–, os riscos de uma paralisação pareciam maiores, se não esmagadores.

“Esperamos a chegada de outra extensão de curto prazo” do financiamento federal para evitar uma paralisação parcial do governo e manter o governo funcionando em fevereiro, disse o analista Ed Mills da Raymond James.

Mills advertiu que “esta é provavelmente uma semana suscetível ao desastre e o potencial de uma paralisação do governo é elevado. Se uma paralisação ocorrer, não esperamos muita reação do mercado.”

Se ocorrer uma “resolução de continuidade” temporária, será a quarta medida deste tipo desde que o ano fiscal federal de 2018 começou em 1º de outubro, um sinal da séria luta de Washington para aprovar leis de gastos.

A pequena margem de controle republicano no Senado significa que o partido de Trump vai precisar de algum apoio dos democratas para solucionar o impasse do financiamento do governo. Democratas têm dito que querem uma lei de prevenção à paralisação do governo que proteja os imigrantes sonhadores, a maioria jovens hispânicos.