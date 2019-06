Revisão mantém em 3,1% crescimento do PIB dos EUA no 1º tri

Washington — O crescimento econômico dos EUA acelerou no primeiro trimestre, confirmou o governo nesta quinta-feira, mas o aumento nas exportações e o impulso dos estoques à atividade encobriu a fraqueza da demanda doméstica, algumas das quais parecem ter prevalecido no atual trimestre.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,1%, também impulsionado por fortes gastos com defesa, disse o governo em sua terceira leitura do PIB do primeiro trimestre. Isso ficou inalterado em relação a sua estimativa no mês passado. A economia cresceu a um ritmo de 2,2% no período de outubro a dezembro.

Apesar da leitura inalterada, o crescimento nos gastos do consumidor foi revisado para baixo e o investimento empresarial em produtos de propriedade intelectual se mostrou mais forte do que o estimado anteriormente. Houve também revisões para cima em gastos com estruturas não residenciais. As revisões do déficit comercial e a acúmulo de estoques foram pequenas.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB no primeiro trimestre não fosse revisado e se mantivesse a uma taxa de 3,1%.