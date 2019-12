Réveillon no Rio, SP, Salvador e Fortaleza movimenta R$ 5,6 bilhões

A festa de réveillon nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza, quatro dos principais destinos turísticos do país, deve movimentar cerca de R$ 5,6 bilhões. A informação é do Ministério do Turismo, com base em levantamento sobre as taxas de ocupação dos hotéis para a festa do final de ano, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e divulgado na sexta-feira (27).

De acordo com a associação, as estimativas apontam para taxas de ocupação em torno de 90%, com expectativa de 100%, em alguns casos como o Rio de Janeiro. Para este ano, na capital fluminense, são esperados mais de 2,8 milhões de pessoas na virada em Copacabana, palco da maior queima de fogos de artifício do país.

“Deste total, a Riotur [empresa municipal de turismo] estima que entre 1,7 e 1,9 milhão sejam turistas. A ocupação média durante o período está em 90%, podendo chegar a 100% nos bairros mais procurados. O impacto financeiro esperado é de cerca de R$ 3 bilhões”, informou a assessoria de comunicação do Ministério do Turismo.

Em Fortaleza, são esperados mais de 650 mil turistas para brindar a chegada de 2020. Segundo a secretaria de turismo de Fortaleza, a taxa de ocupação hoteleira é de 96% com a previsão de movimentação econômica de R$ 1,6 bilhão. Entre as atrações que se apresentarão no Aterro da Praia de Iracema nomes como Jorge Ben Jor, Calcinha Preta, Matheus e Kauan, Alok, Fagner, Nando Reis e a dupla Simone e Simaria.

Já em Salvador, a passagem de ano deve contar com quase 500 mil turistas passeando pelas ruas da cidade histórica. A maioria dos hóspedes brasileiros esperados são provenientes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre os estrangeiros, franceses e norte-americanos são destaques. É aguardada uma movimentação de R$ 407,2 milhões na economia da cidade.

Em São Paulo, a tradicional virada na Avenida Paulista deve atrair mais de um milhão de pessoas, com um impacto financeiro esperado de R$ 600 milhões. A festa, com início marcado para as 18h, terá como atrações as duplas Anavitória, Marcos e Belutti e o cantor Lulu Santos , que fará a contagem regressiva na passagem de ano. Também vão se apresentar o grupo Chiclete com Banana e a escola de samba Rosas de Ouro, que encerrará a programação.