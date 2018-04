Reino Unido bate recorde de 55 horas sem queimar carvão para gerar energia

São Paulo – O Reino Unido bateu um novo recorde energética nesta semana ao ficar mais de dois dias sem gerar eletricidade a partir de usinas a carvão.

Na ponta do lápis, o país ficou 54 horas e 50 minutos sem queimar o combustível fóssil entre a noite do dia 16 de abril e a madrugada do dia 19, superando a marca anterior de cerca de 40 horas atingida em outubro do ano passado.

Ao mesmo tempo, a geração de energia eólica viu um aumento expressivo no período, de acordo com análise feita pela Bloomberg.

O recorde é o mais recente marco no declínio do carvão no mix de energia do Reino Unido, já que o governo pretende eliminar gradualmente as usinas a carvão até 2025.

A atividade que erigiu o país durante a Revolução Industrial tem impactos ambientais grandes demais para seguir incólume, principalmente em tempos de combate às mudanças climáticas.

Determinado a mudar para novas fontes de energias mais limpas e renováveis, o Reino Unido foi um dos primeiros países a implementar grandes projetos de geração eólica, a ponto de ser atualmente o líder global em energia eólica no mar (offshore).