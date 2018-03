Resultado do PIB de 2017 representa esperança, diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 representa esperança para o futuro do país, após a economia brasileira registrar crescimento de 1 por cento no ano passado.

Temer afirmou ainda, em entrevista à rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que o governo não desistiu da reforma da Previdência e que o tema será votado quando for encerrada a intervenção federal na segurança pública do Estado, possivelmente ainda este ano.

A reforma da Previdência teve sua tramitação suspensa no Congresso em decorrência da intervenção decretada em fevereirono Rio, uma vez que a Constituição proíbe qualquer alteração em seu texto na vigência de uma intervenção.