Reservas internacionais da China sobem a US$ 3,09 trilhões em fevereiro

Pequim – As reservas internacionais da China avançaram pelo quarto mês consecutivo em fevereiro, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), sinalizando possível aumento nas entradas de capital.

O volume de reservas mostrou acréscimo de US$ 2,256 bilhões em fevereiro em relação ao mês anterior, a US$ 3,09 trilhões. Em janeiro, houve avanço maior nas reservas, de US$ 15,21 bilhões.

O resultado do mês passado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de US$ 5 bilhões nas reservas.

Em fevereiro, o índice do dólar teve valorização próxima de 0,7% e o yuan subiu 0,3% frente à divisa americana, segundo a provedora de dados Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.