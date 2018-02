Pequim – As reservas internacionais da China avançaram pelo 12º mês consecutivo em janeiro, segundo dados publicados hoje pelo banco central chinês (PBoC), graças a esforços de Pequim para conter saídas de capital.

No mês passado, as reservas da segunda maior economia do mundo subiram US$ 21,5 bilhões, a US$ 3,161 trilhões, informou o PBoC.

Mais informações em instantes.