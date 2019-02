Reservas de Petróleo do Iraque atingem 153 bilhões de barris

Bagdá – As reservas de petróleo do Iraque alcançaram 153 bilhões de barris, ultrapassando a estimativa anterior de 143 bilhões de barris, informou neste domingo o ministro do Petróleo do país, Jabar al-Luaibi.

O país irá pedir à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para adotar o novo número como a estimativa oficial de suas reservas, informou o governo iraniano em nota.

As novas estimativas são resultado de pesquisas e explorações feitas em sete campos de petróleo nas regiões central e sul do Iraque, afirmou o ministro.

O Iraque está desenvolvendo suas reservas de petróleo com a ajudar de empresas estrangeiras para tentar recuperar as três décadas e meia de conflitos e sanções internacionais, iniciando com a guerra contra o Irã entre 1980 e 1988.

As novas estimativas para as reservas iraquianas as aproximam dos 158 bilhões de barris do Irã.

Venezuela e a Arábia Saudita lideram os 14 membros da OPEP em relação às reservas, com 301 bilhões e 266 bilhões de barris, respectivamente, de acordo com o site da organização.