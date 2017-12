Republicanos querem elevar teto da dívida por curto período

Washington – Os líderes do Partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estão aderindo a um plano para elevar o teto da dívida, apesar da oposição do grupo conservador Freedom Caucus.

O Congresso enfrenta o prazo de sexta-feira à meia-noite para financiar agências do governo ou enfrentar uma paralisação parcial.

O presidente do Comitê de Regras da Câmara, Pete Sessions, disse a repórteres que a Câmara está avançando em uma extensão de duas semanas no limite de gastos até 22 de dezembro.

Isso daria aos republicanos e democratas mais tempo para negociar alguns dos itens, como o dinheiro para gastos de cuidados com saúde infantil e alívio de desastres naturais.

Os conservadores do Freedom Caucus desejam uma extensão até 30 de dezembro, temendo que a data de curto prazo daria aos democratas uma vantagem nas negociações. Os líderes republicanos e democratas no Congresso estão programados para se reunirem nesta quinta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Fonte: Associated Press.