Republicanos no Senado dos EUA avançam com lei tributária

Washington – Os republicanos do Senado dos Estados Unidos levaram à frente a proposta de corte de impostos do presidente Donald Trump na terça-feira em uma votação partidária e abrupta do comitê que abre caminho para uma votação em plenário já na quinta-feira, embora alguns detalhes ainda não tenham sido definidos.

Sem discussão, o Comitê de Orçamento do Senado aprovou rapidamente a legislação com uma votação por 12 a 11 que irritou os democratas.

Os membros republicanos do comitê deixaram rapidamente a sala após a votação, enquanto os democratas reclamavam da falta de discussão sobre um projeto de lei que vai reformar o código tributário dos EUA e acrescentar estimados 1,4 trilhão de dólares à dívida nacional de 20 trilhões de dólares ao longo de 10 anos.

Após a votação, Trump disse a repórteres: “Acho que vamos aprová-lo”, acrescentando que o projeto de lei terá alguns ajustes.

Os republicanos estão correndo para avançar com sua complexa legislação tributária, na expectativa de evitar uma repetição da longa disputa interna que afetou seus esforços para revogar o Obamacare há quatro meses.

Desde que Trump assumiu em janeiro, ele e seus colegas republicanos, que são maioria nas duas Casas do Congresso, não aprovaram nenhuma grande legislação, um fato que querem mudar antes de enfrentarem os eleitores nas eleições de meio de mandato para o Congresso em 2018.