Republicanos creem em aprovação de reforma tributária esta semana

Washington – Importantes políticos republicanos dos Estados Unidos disseram no domingo que esperam que o Congresso aprove uma reforma tributária ainda nesta semana, com uma votação no Senado prevista para terça-feira e a sanção do presidente Donald Trump até o fim de semana.

John Cornyn, segundo senador republicano mais importante do país, disse em entrevista ao programa “This Week”, da ABC, que está “confiante” de que o Senado aprovará a legislação “provavelmente na terça-feira”.

O deputado republicano Kevin Brady disse acreditar que seu partido tem votos suficientes para aprovar a lei.

“Acho que estamos a caminho –o povo norte-americano está a caminho– de uma grande vitória na terça-feira”, disse Brady, principal redator do projeto tributário na Câmara dos Deputados, no programa “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo”, da Fox News.

“Trabalhamos duro para garantir que aquelas estranhas regras do Senado não impeçam isso de maneira alguma”, acrescentou. “Estou muito confiante de que esse é o caso”.

Se aprovada, a lei será a maior reforma tributária dos Estados Unidos desde 1986 e representará a primeira grande vitória legislativa de Trump e dos parlamentares republicanos desde que o partido assumiu o controle da Casa Branca em janeiro, além de ter maioria no Congresso.

Republicanos têm uma pequena maioria de 52 contra 48 parlamentares no Senado e não podem perder mais de dois votos para conseguirem aprovar a legislação tributária. Democratas estão unidos contra a medida, que descrevem como um prêmio para grandes empresas e os mais ricos, que impulsionaria o déficit federal dos EUA.