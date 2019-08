Relatório da Previdência é apresentado no Senado; veja o que mudou

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) entregou, nesta terça-feira (27), o relatório sobre a reforma da Previdência para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), no gabinete da presidência.

Em entrevista coletiva, ele adiantou que propôs a retirada de alguns pontos do texto da PEC 6/2019 aprovada na Câmara.

As mudanças no pagamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no valor do pagamento da pensão por morte são alguns desses pontos.

Jereissati propôs no relatório a exclusão da única mudança que restou no BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

O trecho aprovado na Câmara colocava na Constituição o critério concedendo o BPC a quem tem renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo (equivalente hoje a R$ 249,50).

Atualmente, famílias com renda per capita maior, de até meio salário mínimo (hoje R$ 499,00), têm acesso ao benefício.

Sobre as mudanças para aposentadorias especiais, Jereissati não quis afirmar qual categoria será beneficiada.

A supressão das alterações dos benefícios não implica volta do texto à Câmara dos Deputados.

De acordo com Tasso Jereissati, com as alterações que ele fez, a economia que a reforma gerará para o governo passará de R$ 930 bilhões para R$ 1,350 trilhão.

Tasso também sugeriu a adesão de estados e municípios às novas regras por meio de uma PEC paralela, que ainda precisará de 27 assinaturas para começar a tramitar como proposição autônoma.

Simone Tebet admitiu que pode convocar reunião extraordinária da CCJ se não houver acordo para a leitura do relatório na comissão nesta quarta-feira (28).

Davi elogiou o trabalho dos dois senadores à frente de um tema tão importante para o país e disse que “está trabalhando para que o Plenário vote a proposta já em segundo turno até o dia 10 de outubro”.