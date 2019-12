Relator da reforma tributária na Câmara diz que CPMF não está em discussão

Brasília — O relator da Proposta de Emenda à Constituição da reforma tributária em comissão especial na Câmara dos Deputados, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta terça-feira que a possível volta da CPMF não está em discussão.

“Estamos focados no nosso trabalho, em que não está sendo discutida a CPMF”, disse o deputado a jornalistas em seminário promovido pelo jornal Correio Braziliense sobre a reforma tributária.

Na segunda-feira, o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, disse que um eventual tributo nos moldes da antiga CPMF pode estar em estudos no Ministério da Economia, mas que não há dados no momento para afirmar que uma medida dessas vá adiante ou não.

O governo ainda não apresentou sua proposta de reforma tributária. Enquanto isso, Câmara, Senado e os estados têm cada um sua própria versão de como os tributos devem ser reorganizados no Brasil.

O porta-voz fez a declaração a jornalistas após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que “todas as alternativas estão na mesa”, ao ser questionado sobre possível volta de um imposto sobre transações financeiras. O governo, no entanto, só aceitaria criar um imposto se outro tributo for extinto, disse o presidente.