Relator da privatização da Eletrobras estuda levar proposta ao plenário

Brasília – O relator do projeto da privatização da Eletrobras , deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), avalia uma votação da proposta diretamente no plenário da Câmara dos Deputados caso persista a dificuldade de analisá-la na comissão especial onde tramita.

A opção de “pular” a votação na comissão é possível por meio de instrumentos regimentais, como um requerimento de urgência, por exemplo, que teria de ser aprovado no plenário da Câmara.

“Eu tenho conversado e vou continuar persistindo em votar na comissão. Se eventualmente continuar a dificuldade na comissão, a minha proposta é que seja levada direto ao plenário”, disse o deputado à Reuters.

A proposta enfrenta percalços e teve dificuldade até mesmo para ter sua comissão especial instalada.

A esse cenário se soma a preocupação, principalmente por parte de deputados do Nordeste, em aprovar um projeto que pode ter impactos diretos na região, justamente em período eleitoral. Com isso, a proposta segue com expectativas pouco otimistas de cumprir a previsão de ser aprovada pela comissão no dia 23 de abril.

Para o vice-líder do governo Darcísio Perondi (MDB-RS), no entanto, o tema deve chegar ao plenário na Câmara em 30 dias.