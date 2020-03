Reino Unido reduz previsão de crescimento para 2020 e aumenta de 2021

Londres — O ministro de Finanças britânico, Rishi Sunak, anunciou previsões atualizadas de crescimento para a economia do país, para uma expansão de 1,1% este ano e 1,8% em 2021, ao apresentar seu primeiro Orçamento anual nesta quarta-feira.

Em março de 2019, o Office for Budget Responsibility (OBR) previa um crescimento de 1,4% para 2020 e de 1,6% para 2021.

As previsões de crescimento do OBR desta quarta-feira foram finalizadas antes da brusca queda dos preços das ações na semana passada e do aumento no número de casos de coronavírus em todo o mundo.

Sunak anunciou as previsões do OBR ao entregar o primeiro plano orçamentário do novo governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

A economia britânica cresceu 1,4% no ano passado, abaixo da média de longo prazo.