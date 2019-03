Reino Unido prepara nova política tarifária em caso de Brexit sem acordo

Londres – O governo do Reino Unido prepara uma nova política tarifária, com a liberalização de vários setores, para o caso de o país deixar a União Europeia (UE) sem acordo bilateral em 29 de março, confirmou nesta quarta-feira o ministro de Empresas, Greg Clark.

Clark revelou esses preparativos depois que a emissora “Sky News” assegurou que o governo conservador planeja cortes de entre 80% e 90% nas tarifas à importação de certos produtos, o que suscitou críticas da oposição política.

O ministro admitiu que as mudanças previstas em caso de um Brexit duro “terão grandes consequências para diferentes setores econômicos”.

Segundo a “Sky News”, o governo planeja a maior liberalização econômica da história, que implicaria a redução ou eliminação de tarifas comerciais em vários produtos, entre eles componentes de automóveis e alguns alimentos, embora outros, como a carne, ficariam protegidos.

De acordo com a emissora, o corte tarifário seria feito para evitar um forte aumento dos preços de certas importações após o Brexit e para mostrar que a economia do Reino Unido está “aberta” para os negócios.

No entanto, a oposição trabalhista criticou que a liberalização econômica prejudicará os setores produtivos no país, desde a indústria até a agricultura, e abrirá as portas para “uma inundação de importações” de outros territórios.

Outros críticos assinalaram que reduzir as tarifas de forma unilateral prejudicará a capacidade de Londres de chegar a acordos comerciais com outros países.