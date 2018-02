Reino Unido diz que não terá união aduaneira com UE após o Brexit

Londres – O escritório da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, informou nesta segunda-feira que o país não permanecerá numa união aduaneira com a União Europeia após o Brexit.

Após um fim de semana marcado por depoimentos conflitantes de funcionários do governo, uma fonte de Downing Street que falou sob condição de anonimato à imprensa britânica disse que não é política do Reino Unido entrar numa união aduaneira.

O comentário foi feito em meio a uma nova rodada de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia que acontece nesta semana.

Hoje, o principal negociador do bloco, Michel Barnier, se encontra com o secretário do Brexit, David Davis, em Londres. A partir de amanhã, as negociações seguem para Bruxelas e vão até sexta-feira.

O partido de May está dividido entre os que querem uma separação total da União Europeia e os que preferem manter a economia britânica próxima do bloco e seu mercado de 500 milhões de pessoas.

A deputada conservadora Anna Soubry, por exemplo, pediu a seus seguidores no Twitter que rejeitem o “hard Brexit”.