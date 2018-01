Reino Unido diz que há alinhamento com a UE em plano do Brexit

Londres – Um porta-voz da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta segunda-feira que a União Europeia (UE) está bem alinhada com os planos britânicos para negociar a fase de transição do “Brexit“, a saída do país do bloco.

“Estamos satisfeitos com fato de que a União Europeia tenha mostrado sua posição, que está claramente bem alinhada com a proposta feita pela primeira-ministra em um discurso em Florença (em setembro de 2017)”, disse o porta-voz.

O representante do governo britânico, contudo, reconheceu que deve haver “alguma distância” na postura inicial em relação ao período de implementação do “Brexit”.

A previsão é de que a transição dure dois anos a partir da saída efetiva do Reino Unido do bloco, em 29 de março de 2019.

As diretrizes ratificadas hoje pelos 27 países-membros do bloco autorizam o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, a começar o diálogo sobre a transição com o ministro para o “Brexit” do Reino Unido, David Davis.

Davis indicou em uma audiência em um dos comitês da Câmara dos Lordes que espera chegar a um acordo sobre o período de implementação do “Brexit” antes de março.

Uma entidade que reúne empresas britânicas alertou o governo que algumas companhias serão obrigadas a aplicar planos de contingência se os termos da fase de transição não estiverem garantidos em março, 12 meses antes da saída oficial do Reino Unido do bloco.

Durante o período, continuarão sendo aplicadas no Reino Unido as leis europeias e as empresas da região seguirão tendo acesso ao mercado único europeu.

As diretrizes da UE preveem que a transição dure até 31 de dezembro de 2020, três meses antes do pedido pelo Reino Unido.

“Estamos de acordo, não importa que sejam alguns meses a menos”, disse Davis.