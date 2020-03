Reino Unido anuncia estímulo fiscal de US$ 39 bilhões

Londres/Roma — O Reino Unido anunciou munição de 39 bilhões de dólares para amenizar o impacto econômico do coronavírus depois que o banco central britânico cortou sua taxa de juros nesta quarta-feira, enquanto a Itália, o país mais afetado fora da China, disse que pode apertar ainda mais os freios já draconianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que durante semanas minimizou a gravidade da doença e culpou “fake news” por sua disseminação, disse na terça-feira que pedirá ao Congresso um corte de impostos para trabalhadores e outros movimentos “muito importantes” para ajudar a economia, mas os detalhes não estavam claros.

O coronavírus, que surgiu na China em dezembro, se espalhou pelo mundo, paralisando a indústria, reduzindo vôos, fechando escolas e forçando o adiamento de eventos esportivos e shows. Até os Jogos Olímpicos de Tóquio estão sob risco.

O Ocidente assistiu em choque as infecções aumentarem na Itália, Irã, França e Espanha, após um crescimento mais moderado em outros lugares. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que até 70% da população provavelmente está infectada porque o vírus está se espalhando pelo mundo na ausência de cura.

O banco central britânico juntou-se ao de muitos outros países na redução dos juros, em meio ponto percentual, e anunciou o apoio a empréstimos bancários.

O Reino Unido também lançou um plano de estímulo econômico de 30 bilhões de libras (cerca de 39 bilhões de dólares), e o novo ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak disse que a economia enfrenta um “impacto significativo” da propagação do vírus, mesmo que temporário.

Ele anunciou um pacote de medidas para ajudar as empresas a enfrentar uma contração no fluxo de caixa, incluindo a suspensão de um ano do imposto sobre a propriedade pago por firmas menores. O sistema de saúde e outros serviços públicos receberão um extra de 5 bilhões de libras para ajudar a combater a propagação do coronavírus.

Na semana passada, o gabinete italiano havia dito que precisaria de apenas 7,5 bilhões de euros para combater o vírus, mas desde então a emergência aumentou e o país, já próximo da recessão, está em quarentena.