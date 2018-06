Regra de Ouro terá que ser modificada no próximo ano, diz Mansueto

Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que a chamada Regra de Ouro, que proíbe que o governo se endivide em patamar acima do investimento, terá que ser modificada no próximo ano.

Ele afirmou que a legislação não deixa claro quais instrumentos o governo pode utilizar para cumprir a regra e nem o sistema de punição para o descumprimento.

Ele deu como exemplo o fato de, em um momento em que o câmbio aumenta, o cumprimento da regra se torna mais fácil porque o dólar alto aumenta o lucro do Banco Central, que é repassado ao Tesouro Nacional. “Tem uma série de coisas que precisam ser aperfeiçoadas”, afirmou.