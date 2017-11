Reformas devem seguir independentemente do governo, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que é importante que o Brasil prossiga a trajetória de reformas estruturais, como a trabalhista e a da Previdência, independentemente de quem ocupar o governo.

Meirelles reiterou, durante evento promovido pela editora Abril, em São Paulo,que está focado no trabalho no Ministério da Fazenda e que decidirá se será candidato à Presidência apenas no fim do primeiro trimestre de 2018.

Segundo o ministro, as propostas feitas hoje pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vão em sentido contrário às medidas tomadas pela gestão de Michel Temer, que tiraram o Brasil da crise.

Indagado sobre quais pontos da reforma da Previdência são inegociáveis pelo governo, Meirelles citou a definição de uma idade mínima de aposentadoria, uma regra de transição e a unificação dos sistemas privado e público.

O ministro estimou ainda que a economia deve crescer 0,8 por cento no último trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, e acelerar para 2,5 por cento a 3 por cento no ano que vem.

Meirelles defendeu uma administração profissional e mais moderna da Petrobras e afirmou que qualquer eventual discussão sobre privatização da estatal deve ocorrer no futuro e ter “respeito” com a história da petroleira.

Já a privatização da Eletrobras será tão relevante para o país, quanto foi a venda da Telebrás na década de 1990.