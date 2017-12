Reforma já devia ter acontecido há 20 anos, diz economista

Eduardo Laguna e Karla Spotorno, do Estadão Conteúdo

Por Eduardo Laguna e Karla Spotorno, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O presidente do Insper, Marcos Lisboa, avaliou nesta segunda-feira, 11, que o Brasil está atrasado em duas décadas no debate sobre a reforma da Previdência.

Segundo ele, parte da responsabilidade da crise fiscal é da própria sociedade por ter adiado por tanto tempo as mudanças no sistema previdenciário.

Ao participar de fórum do Grupo Estado sobre a reforma da Previdência, o economista considerou que a medida deveria ter sido tomada há 20 anos. Segundo ele, a irresponsabilidade em adiar a reforma está custando caro ao Brasil.

“Não fizemos as reformas quando elas eram necessárias. O resultado da irresponsabilidade com oportunismo foi o agravamento da crise”, comentou o professor do Insper ao falar sobre o desajuste fiscal dos Estados.

Para ele, a janela de oportunidade para se fazer as reformas no Brasil se fecha no ano que vem. “Talvez em 2019 fique muito difícil”, disse. “Já demoramos demasiadamente e estamos pagando o peso imenso da nossa irresponsabilidade por tantos anos”, concluiu.