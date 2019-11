Reforma da Previdência será promulgada na próxima 3ª-feira, diz Alcolumbre

A reforma da Previdência será promulgada em sessão solene do Congresso Nacional na manhã da próxima terça-feira (12), disse nesta quarta-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que também detém o comando do Congresso.

A PEC da reforma da Previdência, já aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, precisa ser promulgada para que as novas regras previdenciárias entrem em vigor.

PEC paralela

O plenário do Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a inclusão de Estados, Distrito Federal e municípios na reforma da Previdência. A chamada PEC paralela foi aprovada com 56 votos favoráveis e 11 contrários.

Na sequência, irão votar separadamente quatro emendas que sugerem alterações no texto. As alterações serão aprovadas apenas se houver 49 votos favoráveis entre os 81 senadores.